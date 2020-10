Tre celebrazioni solenni per i 950 anni della cattedrale di San Martino

Martedì (6 ottobre) cade il 950esimo anniversario della dedicazione della cattedrale di San Martino, festa liturgica in tutta l’arcidiocesi di Lucca.

In particolare saranno tre le solenni celebrazioni religiose che, per l’occasione, si svolgeranno in cattedrale. La prima, lunedì (5 ottobre) alle 18, prevede i Primi Vespri. Poi le altre due si terranno martedì: alle ore 10 le Lodi e alle 18 la messa solenne presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti.

Per questa messa, nel ricordo di quel 6 ottobre 1070 in cui fu consacrata la nuova cattedrale da Anselmo da Baggio, vescovo di Lucca e insieme papa con il nome di Alessandro II, sono invitati a concelebrare oltre al clero diocesano, i vescovi toscani e due rappresentanti dei capitoli delle cattedrali delle diocesi più vicine (Pescia, San Miniato, Pisa e Massa Carrara-Pontremoli).

I fedeli che vogliono partecipare alla messa, come ai programmati primi vespri e alle lodi, devono attenersi alle collaudate e note norme anti-covid e, inoltre, possono segnalare la propria presenza online sul sito diocesano al link dedicato.

Oltre a queste celebrazioni religiose, il 6 ottobre alle 21 in cattedrale si esibiranno in concerto gli allievi dell’istituto Boccherini. Il concerto è a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione su www.boccherini.it. Ricordiamo che per le vigenti disposizioni anti-Covid la cattedrale, sia alle tre celebrazioni religiose sia al concerto, avrà una capienza massima di 250 posti.