Trofeo del cinquantenario, ecco i vincitori

Nel pomeriggio di sabato scorso (10 ottobre), in occasione dei festeggiamenti del 50esimo anniversario della Compagnia Balestrieri Lucca, si è svolto il trofeo del Cinquantenario, che al termine di una avvincente serie di tiri ha visto come primo et miliore Messer Pier Adolfo delli Bartoletti (socio fondatore firmatario); secondo et miliore Messer Matteo delli Consani; terzo et miliore Messer Marco delli Porqueddu; quarto et miliore Messer Daniele delli Bertolucci.

La compagnia Balestrieri di Lucca invita tutta la cittadinanza a visitare l’esposizione I Cinquanta anni della nostra Storia, presso la propria sede in tutti i fine settimana del mese di ottobre.