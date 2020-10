Conferenza-dibattito di SiAmo Lucca con il direttore del Giornale Alessandro Sallusti

Dove va l’Italia è il titolo della conferenza-dibattito organizzata dalla lista civica SìAmoLucca e che vedrà protagonista Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale nonché uno dei più noti giornalisti e opinionisti a livello nazionale.

L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle 17 al Grand Hotel Guinigi sulla via Romana e l’incontro sarà aperto al pubblico, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid e con numero di posti contingentati.

“Ci siamo occupati, ci stiamo occupando e continueremo ad occuparci di Lucca e ad impegnarci per il suo futuro, ma crediamo sia arrivato il momento che anche in ambito locale si facciano delle riflessioni su come sta cambiando il nostro Paese e quali prospettive può avere (sia sul fronte economico che su quello politico) in quelli che saranno i prossimi cruciali mesi – spiega il direttivo della lista civica in una nota – Le dinamiche del nostro territorio sono strettamente legate a quelle dell’intera penisola, ma vogliamo contestualmente dare un contributo concreto ad allargare la visione che altrimenti rischia di rimanere soltanto provinciale. Ringraziamo fin da ora il direttore Sallusti per aver accettato l’invito, certi che l’incontro con lui sarà interessante e fornirà molti stimoli”.

La conferenza Dove va l’Italia verrà introdotta dal presidente di SìAmoLucca, Remo Santini, e moderata dal giornalista Marco Innocenti, mentre saranno ovviamente graditi spunti che arriveranno dal pubblico.

“Amare la nostra città significa anche coinvolgere personaggi di rilievo nel dibattito – conclude la lista civica – dando l’opportunità di ospitare appuntamenti che contribuiscano al dibattito sulle prospettive a breve, medio e lungo termine”.

Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero 371.4616982.