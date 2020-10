Fallimento Dentix, il sindaco incontro una delegazione di danneggiati

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha incontrato una delegazione di cittadini rimasti coinvolti nel fallimento della filiale lucchese della clinica odontoiatrica Dentix Italia. Una faccenda delicata che riguarda molti lucchesi, che adesso devono fare i conti con una situazione di enorme incertezza e difficoltà.

“Ho deciso di incontrare i cittadini per esprimere loro la mia solidarietà e la mia vicinanza – ha commentato il primo cittadino – Queste persone, loro malgrado, protagoniste di questa circostanza per niente semplice. Chiedo, per questo, la massima celerità da parte delle associazioni dei consumatori nel farsi carico delle istanze di queste persone: è indispensabile arrivare a fondo del problema per dare risposte e sostenere i cittadini coinvolti per arrivare quanto prima alla piena risoluzione della controversia”.

“Purtroppo – prosegue Tambellini – leggiamo sempre più spesso di fenomeni similari accaduti in alcune regioni italiane, per questo chiedo al mondo politico e istituzionale nazionale di analizzare i fatti e soprattutto di farsi carico di trovare adeguati strumenti a difesa per i più deboli e di sostegno per chi resta coinvolto in queste vicende davvero spiacevoli”.