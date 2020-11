Frontale sul Brennero, grave un 26enne

Un altro grave incidente sulle strade della Lucchesia.

Poco prima delle 17 sulla statale del Brennero un violento scontro frontale ha coinvolto, poco prima del foro di San Giuliano, una Smart che procedeva in direzione Pisa e un furgone Peugeot che invece viaggiava in direzione contraria. Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada dopo il violento impatto.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un 26enne di Pisa, che è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Cisanello in codice rosso. Il mezzo è andato letteralmente in pezzi e sul ferito è stato riscontrato un grave trauma cranico e agli arti inferiori. Lievi le ferite per il conducente del furgone.

Lo scontro ha creato gravi problemi alla viabilità durante i rilievi, che sono stati svolti dalla polizia municipale di Lucca. La statale è stata bloccata fino al termine dell’intearvento in entrambe le direzioni.