Da Automobile Club di Lucca 8 pc rigenerati per le scuole

Otto pc rigenerati per le scuole del territorio. È l’iniziativa dell’Automobile Club di Lucca, che, raccogliendo l’appello della Provincia di Lucca, ha deciso di donare otto dispositivi informatici per le studentesse e gli studenti lucchesi. I computer, una volta ripristinati grazie alla ditta Dinelli Ufficio di Lucca, saranno consegnati all’ufficio scolastico provinciale che, a sua volta, li metterà a disposizione dei ragazzi.

“L’Automobile Club di Lucca – commentano il presidente e il direttore dell’ente, Luca Gelli e Luca Sangiorgio – sa perfettamente quant’è difficile questo periodo per i ragazzi delle scuole. Da anni, infatti, siamo al loro fianco con le nostre iniziative rivolte alla sicurezza e all’educazione stradale, andando a trovare gli studenti direttamente a scuola. Quest’anno, per ovvi motivi, niente di tutto questo è stato fatto e stiamo studiando nuovi metodi per continuare questo impegno. Intanto, il nostro contributo lo vogliamo dare così, donando otto postazioni per i ragazzi che ne avranno bisogno per permettere loro di partecipare al meglio alla didattica a distanza. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai ragazzi e alle loro famiglie anche in questo modo, perché Ac Lucca è sempre presente, soprattutto oggi”.