‘Stelle in corsia’, Coldiretti Toscana porta il simbolo natalizio al San Luca

Una Stella di natale tricolore come simbolo di ringraziamento a medici, infermieri e personale sanitario impegnati nella battaglia contro il covid19. E’ questa Stelleincorsia, l’iniziativa promossa da Coldiretti Toscana in programma domani (28 novembre) alle 12 all’ospedale San Luca di Lucca. Qui reparti, corsie e sale saranno rese rosse da Stelle di natale 100 per cento made in Toscana grazie alla solidarietà dei florovivaisti.

“La Toscana è la capitale nazionale delle Stelle di Natale – ricorda Coldiretti Toscana – con oltre 5 milioni di stelle natalizie tra piante in vaso e in forme diverse”. All’iniziativa parteciperanno il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessore regionale Stefano Baccelli e i consiglieri regionali Mario Puppa, Valentina Mercanti, Vittorio Fantozzi ed Elisa Montemagni. Nell’occasione sarà presentato il dossier su Florovivaismo ai tempi del Covid: termometro della crisi e misure per ripartire dal presidente di Coldiretti Lucca Andrea Elmi e dal direttore Maurizio Fantini.