Nonostante il tempo incerto, grande successo oggi (6 dicembre) per lo stand di Emergency, presente in via Fillungo con i buonissimi panettoni Fatti per bene.

dolci natalizi, arricchiti con uvetta e profumati con canditi di arance siciliane e pregiati cubetti di cedro Diamante, sono stati venduti dai volontari della sezione di Lucca per realizzare i progetti umanitari dell’associazione. Foto 2 di 2

Il costo è di 15 euro.