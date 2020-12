Una piccola realtà artigianale nasce dalla necessità di sensibilizzare su temi come il rispetto dell’ambiente e l’inquinamento: stiamo parlando di Chartam.

Il brand è stato creato da Jonathan Bocca, Giulio Guidi e Gioele Di Vito, 3 ragazzi lucchesi che collaborano per rincorrere un unico obiettivo: dare una nuova vita ai rifiuti.

I ragazzi infatti, partendo dalla carta che siamo soliti gettare nel cestino, in seguito a vari processi di lavorazione, conferiscono ad essa una forma completamente diversa e soprattutto un’utilità immediata.

Allo zero waste si unisce quindi la continua ricerca di un design innovativo, sofisticato ed efficiente: i creatori del brand mirano a creare oggetti per la nostra quotidianità che rispettino le necessità del nostro pianeta, senza tralasciare il gusto estetico e la funzionalità.

”Questo progetto nasce in seguito a una consapevolezza che abbiamo maturato: non ci possiamo più permettere di produrre oggetti che non rispettino la natura – affermano i ragazzi di Chartam – Il pianeta terra sta chiedendo aiuto: In Italia vengono prodotte 30 milioni di tonnellate di rifiuti l’anno e le barriere coralline stanno morendo lentamente ,senza che noi ce ne accorgiamo, motivo per cui abbiamo deciso di dedicare una delle nostre collezioni interamente ai coralli”.

Chartam è forse l’essenza di come il design dovrebbe essere concepito al giorno d’oggi, un incontro tra arte e sensibilità, la sensibilità necessaria ad affrontare un futuro sempre più incerto, a causa dei continui danni provocati dall’uomo sull’ambiente.

Al momento sul sito del brand sono uscite due collezioni e si tratta principalmente di vasi e portacandele. Spedizioni in tutto il mondo permettono a questa realtà di entrare nelle case di tutti, vi lasciamo il link in caso voleste dare un’occhiata: www.chartamdesign.com