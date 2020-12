Giovani capannoresi sbarcano su Spotify col brano ‘Ferite aperte’

Musica contro l’isolamento, una passione capace di vincere le difficoltà che il momento storico presenta soprattutto agli adoloscenti. Questa mattina (17 dicembre) il sindaco di Capannori Luca Menesini, insieme al vicesindaco Matteo Francesconi, ha incontrato un gruppo di teenager capannoresi che in questo periodo hanno deciso di esprimere al meglio la propria creatività.

Corrado Pinochi, Alessio Stanghellini, Lorenzo Tellini, Francesco Giannini, ritrovandosi virtualmente, hanno così prodotto il brano Ferite aperte che da alcuni giorni è ascoltabile sulle maggiori piattaforme musicali: Spotify, iTunes, Apple Music, You Tube. Questi giovani hanno voluto lanciare un messaggio positivo rispondendo alla noia alla solitudine e alla paura con la musica.

Il sindaco Menesini si è complimentato per la bella iniziativa e per il messaggio positivo di forza e speranza che questi giovanissimi hanno voluto dare, prendendo con loro l’impegno di farli esibire in occasione del concerto del Primo maggio o in altre iniziative estive.