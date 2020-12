Altopascio, tante le iniziative natalizie all’insegna del dono e della solidarietà

Il Comune di Altopascio, il centro commerciale naturale e l’Avis hanno messo in campo diverse iniziative per allietare le festività all’insegna dei valori del dono e della partecipazione. Dalla musica natalizia nella filodiffusione tra le vie dello shopping allo spot radiofonico con la voce dell’attrice Daniela Morozzi prodotto da Avis regionale Toscana che invita a donare sangue e plasma. Già da qualche sera è anche presente un albero di Natale gonfiabile accompagnato da renne e slitte realizzato col contributo di Avis Altopascio che ha diffuso sul territorio i manifesti della campagna natalizia dell’associazione.

“Un segno – afferma il presidente di Avis comunale Altopascio Nicola Calandriello – della voglia di essere presenti, di ribadire che intorno alla donazione di sangue si costruisce anche la partecipazione alla vita di una comunità, coltivando i valori di solidarietà oggi più che mai utili ad affrontare la situazione di emergenza che stiamo tutti vivendo”.

“Con piacere il Comune accompagna e sostiene queste iniziative per dare un segno di presenza solidale dentro le comunità – afferma l’assessore al commercio Adamo La Vigna – per contribuire a fare in modo che nonostante le difficoltà e il distanziamento fisico, le persone non perdano la voglia di sentirsi parte di una stessa comunità. Occorre ribadire quanto sia importante privilegiare gli acquisti agli esercizi commerciali del territorio, per sostenere un tessuto economico e sociale che come quello di tutta Italia, soffre le conseguenze della pandemia”.

“Il periodo che viviamo è difficile – afferma la presidente Federica Benedetti Stefanini – e come Centro Commerciale Naturale stiamo cercando di sensibilizzare le persone a sostenere i commercianti del luogo e farlo anche ponendo attenzione ai valori del dono utili a ricreare un senso di comunità. E unirsi e collaborare è l’unico modo per uscire dalle difficoltà”.

La collaborazione tra Avis Comunale Altopascio, Comune e Centro Commerciale Naturale per promuovere i valori del dono è stata un filo rosso che ha segnato il 2020. Tante le iniziative svolte nel corso dei mesi che hanno animato il territorio. Anno in cui la presenza di Avis è cresciuta anche in termini di donazioni di sangue e plasma, aumentate di oltre il 30 per cento rispetto al 2019.