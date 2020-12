Covid, Round Table 51 dona colazioni agli operatori di medicina Covid

Una delegazione della Round Table 51 Lucca, rappresentata dal presidente Lorenzo Natali e dal segretario Nicola Bortolotti si è presentata all’ospedale San Luca di Lucca, consegnando una colazione per ognuno degli operatori del reparto di Medicina Covid, in segno di apprezzamento e sostegno per l’impegno profuso durante la attuale pandemia.

Analoga iniziativa, in questi giorni, è stata presa a livello di zona dalle Tavole di Toscana e Campania.

La delegazione è stata ricevuta, sempre con le necessarie distanze di sicurezza, da alcuni medici ed infermieri del reparto di Medicina, in particolare dal direttore della struttura Giovanni Brunelleschi, dalla coordinatrice infermieristica Cinzia Menconi e dal medico della Direzione Sanitaria dell’ospedale San Luca Moreno Marcucci, i quali hanno ringraziato la Round Table 51 Lucca per la vicinanza e la solidarietà dimostrate.

Un ringraziamento va anche alla Pasticceria Stella di Sant’Anna ed in particolare al contitolare Stefano Buralli, che ha preparato le colazioni per gli operatori sanitari.

La Round Table 51 Lucca è un’associazione composta da giovani lavoratori, imprenditori e professionisti che si impegnano a svolgere al meglio le proprie attività, ed i suoi componenti hanno voluto con il loro gesto omaggiare il personale sanitario impegnato ormai da molti mesi in prima linea nella battaglia al Covid-19.