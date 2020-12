Comunità di Sant’Egidio, niente pranzo per Natale: pasti caldi consegnati a 70 senzatetto

Come ogni anno, durante il Natale è molto attiva la solidarietà verso le persone più svantaggiate. La comunità di Sant’Egidio ha dato il via a numerose iniziative che culmineranno con il consueto pranzo di Natale. Complice, però, l’emergenza sanitaria, il 2020 verrà festeggiato in maniera differente e tenendo conto delle normative anti Covid che sono state stabilite dal governo in questi ultimi giorni.

Nel cammino che porta al Natale, la comunità di Sant’Egidio, nella settimana passata ha già portato un po’ di sostegno e calore alle persone più svantaggiate.



“Sabato scorso abbiamo distribuito i pacchi alimentari alle famiglie – dice il responsabile della comunità, Lino Paoli – Abbiamo consegnato 159 pacchi spesa che raggiungeranno circa 600 persone e abbiamo consegnato 163 regali ai bambini e alle famiglie. Il 25 dicembre consegneremo i pasti alle famiglie e altri 50 regali ai bambini della scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio”.

Per il consueto pranzo di Natale con le persone senzatetto, la comunità di Sant’Egidio e tutti gli organizzatori, stavano aspettando la decisione del governo per poter scegliere le modalità più opportune e con il minor rischio per procedere con l’organizzazione.



“Volevamo ospitare, con il sindaco, i senzatetto per un pranzo di Natale congiunto ma ridotto – spiega un po’ rammaricato, Lino Paoli – Purtroppo la chiusura dei ristoranti e l’inserimento di tutta Italia in zona rossa, non ce l’ha permesso. Non abbiamo voluto però rinunciare e con il vescovo consegneremo i pasti caldi a circa 70 persone, che però purtroppo non potranno avere un luogo d’accoglienza”.

“Ci dispiace molto perché volevamo dare alle persone che non hanno una casa, anche un luogo dove mangiare con calma il giorno di Natale. Purtroppo le norme sanitarie ce lo impediscono per il troppo rischio”.

Il pranzo della Comunità di Sant’Egidio verrà consegnato alle 12 di venerdì 25 dicembre all’arcivescovato, in piazzale Arrigoni, dietro la cattedrale di san Martino.