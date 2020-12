Sono 275 i pacchi dono natalizi consegnati dalla onlus Amo dell’amore insieme ai cinque Lions club della zona, Lions Club Antiche Valli Lucchesi, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura e Pescia.

Per il sesto anno consecutivo le associazioni hanno compiuto il gesto per le famiglie bisognose del territorio che va dalla Garfagnana a Pescia passando per Lucca. I pacchi sono stati confezionati dalla Conad di Altopascio e contengono 22 articoli di vario genere, dall’olio al tonno, dal panettone allo zucchero, al caffè, pasta, farine, fagioli, passata di pomodoro. La consegna è avvenuta a partire dal 14 dicembre e i pacchi sono stati subito distribuiti alle famiglie tramite le associazioni di volontariato del territorio.

L’intervento è stato possibile grazie all’organizzazione e al contributo della onlus, della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, della Conad e dei 5 Lions Club della zona, che hanno contribuito alla donazione di 55 pacchi per Club.