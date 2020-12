Storie e leggende di Lucca in sella alla bici: l’idea social di Jack Fish

Si chiama Giacomo Colombini ma in Lucchesia è più conosciuto come Jack Fish.

Ingegnere informatico con la passione per lo sport ed il fitness (è anche istruttore di aerobica e zumba a Lucca), ha approfittato del bonus mobilità messo a disposizione dal governo durante il periodo post-lockdown per acquistare una bici da strada senza grandi pretese.

Da qui l’idea di raccontare sul suo profilo Instagram (@iamjackfish), tramite immagini e scatti suggestivi, le storie e le leggende che hanno segnato la vita popolare della città di Lucca e non solo. Curiosità, racconti e storie trattate come un diario di viaggio che solcano le strade che tutti noi percorriamo ogni giorno.

“Tramite le storie di Instagram ho sempre raccontato la bellezza delle nostre mura, i colori dei viali alberati e la suggestività del centro storico di cui noi lucchesi andiamo sempre fieri – spiega Jack – non sono una guida turistica, ma in molti sono venuti a visitare Lucca dopo aver visto quelle storie e mi hanno scritto per fare un giro insieme o per fermarsi a prendere un caffè in centro”.

Causa emergenza da Covid-19, le immagini scattate da Jack in questo periodo sottolineano volutamente una città rallentata, in cui non s’incontra nessuno se non qualche passante sconosciuto con la mascherina. Come se adesso, più che mai, le leggende fossero l’anima che tiene in vita la nostra Lucca silenziosa.