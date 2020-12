Una raccolta firme trasformata in realtà. È infatti finalmente attivo l’ascensore degli alloggi popolari Erp di via Regione Umbria ad Altopascio, che i residenti chiedevano a gran voce da molti anni, attivandosi anche con una raccolta firme così da sensibilizzare le istituzioni. Da un paio di giorni questa richiesta è stata trasformata in realtà grazie al lavoro dell’amministrazione D’Ambrosio e di Erp Lucca, che gestisce le case popolari di tutta la provincia di Lucca.

“Da prima che arrivassimo alla guida di Altopascio – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini -, i residenti di questi alloggi avevano fatto presente alle precedenti amministrazioni comunali la necessità di realizzare l’ascensore per tutti i piani della palazzina, in modo da garantire un accesso più facile alle persone anziane o con disabilità. Ci ricordiamo ancora il primo colloquio avuto con i cittadini, che si erano presentati all’appuntamento con un bel malloppo di firme. È stato un itinerario articolato, ma siamo riusciti a portarlo in fondo e siamo riusciti a farlo nel 2020. Ringraziamo Erp, i cittadini residenti per la collaborazione e anche la ditta che ha realizzato l’intervento. Le risorse utilizzate provengono dalla buona gestione dei fondi e dall’efficienza del Comune di Altopascio rispetto alle scadenze di Erp: questo ci consente di recuperare un po’ di soldi ogni anno e di poterli reinvestire sulle stesse case, per garantire un servizio migliore ai cittadini e per rendere più vivibili e più curati gli ambienti. Con Erp è il secondo intervento che facciamo insieme: il primo su Spianate, con l’apertura degli studi medici di via Bruno Nardi in un immobile Erp. Qui il progetto ci ha consentito di riportare il medico di famiglia nella frazione più popolosa di Altopascio, dopo anni e anni di assenza. Anche in questo caso i cittadini avevano raccolto le firme e noi ci siamo mossi per soddisfare un’esigenza”.

Foto 2 di 2



“Un po’ di edifici in provincia di Lucca ne seguiamo e non tutti sono così curati e tenuti come quelli di Altopascio in via delle Regioni – spiega il presidente di Erp, Andrea Bertoncini -. Facciamo i complimenti ai cittadini per il rispetto che dimostrano nei confronti della cosa pubblica. Un rispetto che andrebbe preso ad esempio anche da altre parti, perché se tutti si comportassero così anche la stessa Erp avrebbe più risorse da destinare sempre alla manutenzione e alla gestione degli alloggi popolari. Ringraziamo anche il Comune di Altopascio e il sindaco, per la scelta che è stata fatta di destinare le risorse disponibili per l’attivazione dell’ascensore”.