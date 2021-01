Cerimonia in Comune, scaglionata e con pieno rispetto dei principi del distanziamento, per la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli di Porcari che hanno concluso a pieni voti le scuole medie nello scorso anno scolastico.

L’appuntamento, che da tradizione si svolgeva in concomitanza con il concerto di Natale, si è tenuto ieri (14 gennaio) nella sala consiliare del Comune in piazza Felice Orsi. A presenziare alla cerimonia, semplice ma non per questo meno significativa, il sindaco Leonardo Fornaciari, l’assessora alla scuola Eleonora Lamandini, la dirigente scolastica Emiliana Pucci e la vicepresidente del consiglio di istituto Alessia Gliori.

Sono quattro i ragazzi che hanno superato con il dieci (in due casi con la lode) il percorso di studi. Si tratta di Sebastian Garzelli e Valerio Lungone, promossi con 10 e ora al liceo Vallisneri di Lucca e Aurora Della Maggiora e Chiara Nutini, promosse con il 10 e lode e ora al liceo Majorana di Capannori.

“È stato un piacere – ha commentato il sindaco, Leonardo Fornaciari – ricevere questi giovani in municipio. Per noi è stato come abbracciare idealmente tutti i nostri ragazzi delle scuole in un anno difficile come questo, condizionato dalla pandemia. Ai premiati tanti complimenti e tante congratulazioni alle famiglie e ai docenti che hanno saputo coltivare questi studenti. Auguriamo loro un futuro scolastico ancora all’insegna di risultati eccellenti con impegno ed umiltà, la migliore ricetta per costruire il futuro”.