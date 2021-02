Caccia contro droga: la vela pubblicitaria fa discutere anche a Lucca

Era apparsa da tempo in alcune città, e ora fa parlare di sé anche a Lucca. La pubblicità dell’associazione Caccia Pesca Ambiente (Cpa) ha provocato sui social vibranti reazioni da parte di quanti hanno contestato la contrapposizione fra le attività promosse e la dipendenza dalla droga.

La vela pubblicitaria apparsa in via Martiri delle Foibe, infatti, rappresenta un gruppo di cacciatori durante una battuta: sopra l’immagine – in uno dei due settori dello spot – si apre la vignetta: “Io ho scelto la vita”. A fianco si vede invece l’immagine di un giovane in procinto di drogarsi.

Questa associazione ha scatenato una valanga di commenti, dopo che le prime immagini sono state postate sui social. Tra i detrattori si è levata anche la voce dell’Aduc che ha criticato la scelta.