Parchi pubblici, fino al 28 febbraio il questionario per raccogliere idee e consigli

Quali sono i parchi pubblici attrezzati che frequenti? Sono vicini a casa? Cosa cambieresti? Quali arredi e attrezzature aggiungeresti? Cosa si può migliorare? Sono queste alcune delle domande a cui i cittadini possono rispondere fino al 28 febbraio, per essere protagonisti del futuro della città nel percorso partecipativo connesso al nuovo master plan del Verde Urbano di Lucca.

Uno strumento per conoscere le esigenze di chi vive, lavora o visita in città, sapere cosa pensa e come vorrebbe che migliorassero i parchi verdi di Lucca. Con un questionario digitale, tutti potranno dare il loro contributo a rendere più vivibili gli spazi verdi, i giardini, i parchi attrezzati del centro, dei quartieri e delle frazioni del Comune. Il questionario promosso dal Comune di Lucca e curato dalla società Leganet è disponibile all’indirizzo https://tinyurl.com/LuccaVerde.