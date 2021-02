Un messaggio d’amore per San Valentino con Lucca in Diretta

Un messaggio per San Valentino. Ultime ore per inviare alla nostra redazione un Whatsapp o una email per dichiarare il proprio amore in occasione del 14 febbraio.

Per farlo è possibile inviare il testo entro le 18 di domani (13 febbraio) al numero 346.6194740 o alla email info@luccaindiretta.it. Le dichiarazioni più belle saranno pubblicate domenica sul quotidiano on line.