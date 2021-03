Cumuli di sacchetti dell’immondizia sul ciglio della strada. Una brutta abitudine che va avanti ormai da tempo, ma oggi (4 marzo) si è superato veramente il limite: a segnalarcelo un lettore residente a Pieve San Paolo che ha deciso di inviarci le foto della piccola discarica abusiva.

E così, insieme alle margherite, nei prati purtroppo continuano a nascere anche sacchetti: i sacchi azzurri – secondo la normativa – dovrebbero contentenere rifiuti plastici, ma a giudicare dalla “civiltà” degli ex possessori, dentro potrebbe esserci davvero qualsiasi cosa.

Foto 2 di 2



Capannori è famosa al mondo per il suo progetto dei Rifiuti zero, ma purtroppo gli incivili continuano a non demordere.