La denuncia da Fit-Cisl: “Bus, mezzi vecchi e corse che saltano”

“Bus da rottamare, e senza possibili mezzi sostitutivi perché, semplicemente, non ci sono. Risultato: corse che saltano, soprattutto nei circuiti della Piana come due giorni fa è capitato per la Lam Blu”. Sono queste le parole del segretario Fit Cisl Toscana Nord, Nicola Da San Martino, che si rivolge all’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli con un appello.

“Il vulnus sta nel fatto che il contratto ponte che ci traghetta verso il nuovo vettore che gestirà il servizio di trasporto pubblico non prevede nessun vincolo per il passaggio automatico dei mezzi appena acquistati al nuovo gestore – spiega Da San Martino – È chiaro che non essendoci questo tipo di garanzia Ctt Nord cerca di ridurre al minimo l’acquisto di nuovi mezzi. Il risultato è che oggi si viaggia su mezzi spesso molto vecchi che quindi si guastano, e lasciano a piedi, con molta facilità. Per ovviare al problema in Garfagnana, ad esempio, sono stati attivati accordi con ditte private che nell’eventualità di un guasto intervengono con mezzi sostitutivi”.

“Insieme alle segreterie degli altri sindacati anche Cisl ha chiesto all’assessore Baccelli un incontro per dirimere la questione e per includere, finalmente, nel pacchetto che sarà assegnato al nuovo vettore, anche i nuovi mezzi. Ci auguriamo – sottolinea il segretario Fit Cisl – che l’assessore voglia riceverci al più presto, nell’interesse del corretto e affidabile svolgimento del servizio”.