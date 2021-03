Mammoli, gruppo di volontari ripulisce il rio Mulernino

Crescono le dimostrazioni di impegno per il territorio che alcuni cittadini portano avanti, indice di una coscienza civica e ambientale sempre più matura. È successo anche lunedì scorso (15 marzo), quando alcuni abitanti di Mammoli, Mastiano e Aquilea, guidati da Pier Luigi Mechetti, ex dipendente di Sistema Ambiente, hanno ripulito un tratto del rio Mulernino, in via Massa e Nazzalla (Mammoli).

Una giornata di lavoro che ha permesso ai volontari di raccogliere sette sacchi di bottiglie di vetro, due batterie di auto e tanti rifiuti ingombranti e non solo. A completare il gruppo anche Enzo Sordi, Patrizia Giambelli, Angelo Simonetti, Marco e Davide Bertolacci e Paola Pedrigi.

“Speriamo – commentano i cittadini – che in tanti seguano il nostro esempio per proseguire nella pulizia del nostro bellissimo territorio. C’è chi cerca di distruggere l’ambiente, di rovinare la nostra casa, ma non ci fermeremo. Puliamo il mondo e lasciamolo pulito per i nostri figli”.

A loro va il ringraziamento dell’azienda, in prima linea nella rimozione dei rifiuti abbandonati che a più riprese vengono segnalati dagli stessi cittadini. Al termine della pulizia, poi, gli operatori di Sistema Ambiente sono intervenuti per rimuovere i sacchi di rifiuti.

Sistema Ambiente ricorda che per segnalare discariche a cielo aperto e rifiuti abbandonati è possibile scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Ambiente Lucca) o al numero WhatsApp 333.6126757, oppure utilizzare il portale Ambiente Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it