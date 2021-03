Scatola di derivazione rimane aperta dopo un controllo, la denuncia: “Da Tim ancora nessun intervento”

La scatola di derivazione rimane aperta dopo un controllo sulle centraline locali ma nessun operatore interviene per riparare i danni nonostante ripetuti richiami e segnalazioni pubbliche. E’ questa la denuncia di una cittadina di San Ginese di Compito che da gennaio attende ancora un intervento da parte del gestore telefonico.

“Era la fine del mese di gennaio quando in seguito a un controllo effettuato sulle centraline locali di proprietà Tim un loro operatore controllò anche la scatola di derivazione, che si trova sul muro della casa di corte in cui abito a circa quattro metri di altezza, e dalla quale si dipartono alcune utenze – racconta la residente -. L’operatore, effettuato il controllo, non richiuse bene la scatola, e il vento, particolarmente forte in quei giorni, strappò la porticina di protezione, che finì a terra, spezzandosi, e lasciando i cavi esposti. Il 9 febbraio telefonai al numero verde di Tim per la segnalazione di impianti pericolanti, e fu aperta una pratica che tutt’ora rimane aperta, così come la scatola di derivazione”.

“Avvalendomi del mio account Twitter, ho denunciato pubblicamente la cosa, con tanto di foto – prosegue la cittadina -. La segnalazione sul social network, visualizzata da migliaia di persone, ha sortito l’effetto di una risposta immediata da parte dell’account ufficiale di Tim, e un operatore mi ha contattata in privato su Twitter. Nonostante questo, finora non è venuto nessuno a riparare il danno. La scatola di derivazione è tuttora aperta e priva di protezione e abbiamo dovuto avvolgerla con la pellicola trasparente per limitare i danni viste le avverse condizioni meteo di quei giorni. Perché Tim, proprietaria di tutte le linee – da cui passano le altre utenze telefoniche – deve essere così noncurante e prepotente nei confronti di chi segnala un loro disservizio?”.