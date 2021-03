Nuova gradita donazione per il Centro trasfusionale dell’ospedale San Luca. La famiglia Giometti ha infatti consegnato alla struttura un televisore per consentire a chi è in attesa, donatore o paziente, di passare meglio il tempo.

Il dono è stato effettuato in ricordo dell’indimenticato Renzo Giometti, che è stato seguito dall’ambulatorio di medicina trasfusionale dal 2015 fino all’autunno del 2020 e ha quindi trascorso molte ore in questa sala di attesa.

In occasione dell’attivazione dell’apparecchio televisivo donato in ricordo e nel nome di Renzo, la moglie Rosetta, accompagnata dalla cognata, ha incontrato il direttore sanitario dell’ospedale Michela Maielli e il direttore della Medicina trasfusionale del San Luca Rosaria Bonini, insieme ad altri operatori del centro.

Si tratta per la famiglia del modo migliore per onorare la memoria di Giometti che, anche nella sua esperienza di sindaco, ha dimostrato grande attenzione ai bisogni delle persone e dei cittadini di Porcari.

“Molti sono i gesti di riconoscenza e di affetto che i pazienti e i donatori rivolgono al personale – sottolinea la dottoressa Bonini -. Questo, però, è un gesto che ha una valenza particolare, perché si rivolge in particolare a quanti saranno utenti del servizio, proprio come lo è stato Renzo”.

Anche la dottoressa Maielli ha ringraziato la famiglia Giometti per questa donazione, ulteriore conferma della vicinanza umana e sociale della comunità lucchese nei confronti delle attività dell’ospedale.