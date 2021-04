Anagrafe, il 36% dei certificati a Lucca fatti nelle tabaccherie

Viaggia con numeri molto significativi il nuovo portale dei servizi demografici on line (clicca qui) che ha registrato una crescita percentuale degli accessi nel primo trimestre del 2021 rispetto a quello precedente. Si è passati infatti dal 27,56% di certificati via web al 36% mentre la distribuzione attraverso le tabaccherie di Lucca, che hanno aderito alla convenzione siglata tra il Comune di Lucca e la Federazione Italiana Tabaccai, registra 8% sul totale dei documenti emessi.

“L’emergenza sanitaria ha costretto l’intera società italiana a compiere uno sforzo tecnologico. Il Comune di Lucca oltre a sviluppare un portale dedicato ai certificati on line ha stretto una importante collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai portando i certificati di anagrafe direttamente sul territorio, per semplificare la burocrazia e la vita delle persone – spiega l’assessore ai servizi al cittadino Gabriele Bove – tabaccai ed edicole costituiscono un presidio importante dei quartieri e delle frazioni di tutto il Comune, un punto di riferimento per i cittadini”.

“Siamo felici che il servizio certificati dai tabaccai stia registrando un buon successo a pochi mesi dal lancio – afferma Giovanni Catelli, presidente della Federazione Italiana Tabaccai già oggi i nostri associati offrono molti servizi, dal pagamento dei bollettini, alle tasse, ricariche di carte prepagate e telefonia fino al rilascio di marche da bollo. In questo modo i cittadini potranno trovare uno sportello del Comune a pochi passi da casa”.

I certificati. Per ogni operazione di rilascio dei certificati, che può prevedere anche il rilascio di più certificati, il costo è di 2 euro; i certificati che sono rilasciati dalle tabaccherie: certificato di residenza, certificato di Stato civile, certificato di stato libero, certificato di cittadinanza, certificato contestuale, certificato di residenza e stato di famiglia, certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, certificato di residenza e cittadinanza, certificato di stato di famiglia e stato civile, certificato di stato di famiglia, certificato di stato di famiglia con relazione di parentela, certificato anagrafico di matrimonio, certificato anagrafico di unione civile, certificato di esistenza in vita, certificato anagrafico di nascita, certificato di cancellazione anagrafica, certificato anagrafico di morte, certificato di convivenza di fatto, comunicazione di emigrazione, stato di famiglia per cittadini Aire, stato di famiglia e residenza per cittadini Aire, certificato di residenza per cittadini Aire.