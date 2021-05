Auto in fiamme al Frizzone, illeso il conducente

Auto in fiamme in via del Frizzone a Capannori. È successo ieri mattina (18 maggio) intorno alle 11,30

Il conducente è uscito illeso, la macchina invece è andata distrutta nonostante i tentativi di un volontario della Misericordia e protezione civile di Capannori, che con, l’ausilio di in estintore ha cercato di contere per un pò le fiamme prima di abbandonare perché lo scenario non era sicuro

Lo stesso, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno poi definitivamente spento le fiamme, ha bloccato il traffico a distanza di sicurezza.