E’ stata inaugurata questa mattina (20 maggio) al Museo Athena di via Carlo Piaggia la mostra di disegni di Daniele Giovacchini Capannori e la Piana negli occhi…. Presenti al taglio del nastro, oltre all’autore, il sindaco Luca Menesini, l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti, il vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Raffaele Domenici e il direttore di Anffas Lucca, Manuel Graziani.

Daniele Giovacchini 38 anni, residente a Lammari, fin da piccolo ha utilizzato il disegno e il colore come mezzi di espressione della sua personalità e di comunicazione verso l’esterno. Con gli anni ha maturato uno stile unico attraverso una gestione degli strumenti e soprattutto dei colori che nel tempo si è evoluta non perdendo però le proprie peculiarità. La particolarità del suo stile risiede nel partire dal dettaglio, spesso invisibile agli occhi altrui, per arrivare alla rappresentazione del generale. I suoi colori sono vivi, accesi, ben marcati nel tratto, pieni di luce anche nelle ombre, intensi, ricchi di energia.

La mostra promossa dal Comune resterà aperta fino al 20 giugno e sarà visitabile su prenotazione telefonando al numero 0583 428784 o scrivendo una mail all’indirizzo staff.museo@comune.capannori.lu.it.

La mostra di Giovacchini è la prima iniziativa culturale ospitata dal museo Athena dopo la sua riapertura, avvenuta lunedì scorso, dopo la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, grazie anche all’apporto del progetto “Museo senza barriere” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il museo, che si avvale della collaborazione del Gruppo Archeologico Capannorese (Gac) per la parte archeologica, dell’associazione culturale Ponte per la parte sulla civiltà contadina e dell’Istituto storico lucchese sezione Auser Sesto per la sezione dedicata a Carlo Piaggia, è visitabile, su prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.