Piazza Sant’Alessandro, siringhe usate abbandonate in pieno centro storico

Un cucchiaio e due siringhe usate e abbandonate ai bordi del marciapiede in pieno centro storico. E’ questo il quadro allarmante che i passanti si sono trovati davanti martedì scorso (25 maggio) in piazza Sant’Alessandro.

I raggi del sole hanno fatto brillare il metallo di quello che è uno degli strumenti utilizzati per scaldare il crack, la droga derivata dalla cocaina. A confermare l’immagine decadente di uno scenario tossico ci sono poi le due siringe rinvenute, probabile sintomo della dipendenza da eroina. Una foto che conferma il persistere di un problema che avanza nel buio, sotto gli occhi di tutti, in uno scorcio del centro storico che collega via San Paolino a via Vittorio Emanuele.