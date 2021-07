Ripetizioni scolastiche gratuite, corsi di lingua, laboratori creativi, aiuto nello svolgimento dei compiti estivi e tanti spazi adibiti ad attività di vario genere per adulti e bambini, da condividere insieme. Questo è il centro di cittadinanza dell’Oltreserchio Il Bucaneve, “Un posto fantastico, animato dalla passione e dalla buona volontà di persone straordinarie che donano tanto del loro tempo e delle loro energie alla comunità di cui fanno parte. Enrica Picchi, ex consigliera del comune di Lucca, Giovanni Nannini, gestore del centro, la garante dei diritti dell’infanzia Elena Baroni e tutti i volontari coinvolti in questa realtà”. Parole dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lucca Francesco Raspini, pronunciate questa mattina (7 luglio) in occasione del sopralluogo all’ex scuola elementare di Santa Maria a Colle per verificare i lavori realizzati dal Comune nel centro di aggregazione dell’Oltreserchio.

“Le pareti erano ammalorate dall’ultima alluvione, dopo cui nessuno era intervenuto sull’edificio. L’intonaco cadeva a pezzi da tutte le parti e ci pioveva dentro. Per questo ci siamo rivolti all’amministrazione – spiega Giovanni Nannini – La ditta mandata dal Comune ha levato un metro in altezza di intonaco sulla parte esterna, poi ridipinta. Per praticità e un migliore utilizzo dello spazio – continua – è stato tolto il diaframma divisorio fra le due stanze un tempo adibite a spogliatoi. Infine, sono state rifatte le tegole sul tetto sia davanti che di lato, da dove entrava l’acqua piovana”.

Foto 2 di 2



Conclusi circa un mese fa, questi interventi si inseriscono in un percorso di riutilizzo e valorizzazione degli spazi dell’ex scuola elementare poi decaduta a magazzino di materiali scolastici, dove oggi sorge Il Bucaneve. Un centro di aggregazione sociale e culturale “da quattro anni – afferma l’assessore dalla sua pagina Facebook – punto di riferimento per tutto l’Oltreserchio”.

Dotato di un’ampia biblioteca popolare, una ludoteca, varie sale studio e uno spazio all’aperto, Il Bucaneve ha offerto durante tutto l’anno 2020-2021 molteplici attività, nel rispetto delle condizioni imposte dall’emergenza socio-sanitaria. Fra queste il Post scuola Bucaneve, percorsi di studio gratuiti rivolti a ragazzi delle elementari, medie e superiori, tenuti da giovani volontari: un progetto che ha rappresentato una risposta concreta, efficace e popolare alle esigenze e difficoltà degli studenti, aumentate a causa dell’impatto del Covid sul sistema scolastico.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’assessora alle politiche formative Ilaria Vietina, ha riscosso numerose adesioni anche fuori dalla zona dell’Oltreserchio. Un successo che ne ha motivato la prosecuzione estiva, con lezioni di recupero dei debiti scolastici per le scuole superiori, e un totale di quattro ore a settimana dedicate ai bambini delle elementari e medie, dal 21 giugno fino al 21 luglio. Fra compiti estivi e laboratori creativi gestiti dall’associazione Acchiappasogni, con esperimenti di chimica, pittura personalizzata di t-shirt, creazione dello slime antistress, merende all’aperto e soprattutto, condivisione di momenti. Per restituire ai ragazzi il tempo sottratto dalla pandemia alla socialità.

“È importante che l’amministrazione sostenga esperienze come questa, con attività sociali indirizzate ai bambini – afferma l’assessore Raspini – Il Bucaneve è un punto di riferimento e di supporto per tutta la cittadinanza in cui il Comune investe ben volentieri. Inoltre, è stato possibile grazie alla passione e alla capacità dei suoi protagonisti, che sono stati molto bravi nel far funzionare il post scuola e il post scuola estivo. Noi come COmune ci abbiamo messo l’energia, le risorse, la disponibilità e la volontà di sostenere un progetto come questo. Un progetto importante – conclude – anche perché dà una grossa mano a recuperare alcuni problemi scolastici causati dalla pandemia. Problemi anche di socializzazione, dato che i ragazzi sono stati chiusi in casa per oltre un anno. Il Comune è molto contento”.