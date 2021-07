Non si arresta la corsa ai riconoscimenti di qualità della pizzeria Da Ninni di via Guidiccioni a San Concordio. L’ultimo, non certo in ordine di importanza, è stato conquistato dal pizzaiolo Sedrick Fernando.

Un vero e proprio orgoglio per la pizzeria Da Ninni: si è piazzato al primo posto primo come pizzaiolo più veloce d’Italia.