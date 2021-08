Mamme e figlie, donne in carriera, signore, ragazze e bambine. Nessuna è voluta mancare all’apertura di Polverenera, in via di Tiglio 398: il nuovo parrucchiere inaugurato con successo ieri (10 agosto), fra pieghe gratis, colazione e aperitivo offerti dal locale.

Un salone professionale ed esclusivo a due passi dal centro, dove trovare un servizio innovativo e di qualità. Ad accogliere il cliente, il personale altamente qualificato dell’Accademia Polverini a Firenze, pronto a soddisfare ogni esigenza di hair beauty sia per lei che, a breve anche per lui. Con l‘apertura prossima della postazione barbiere, dedicata all’uomo.

Foto 3 di 10



















“Una buona partenza, siamo veramente contenti” raccontano Elisa e Andrea, fratelli e proprietari di Polverenera che ieri ha registrato il tutto esaurito fino all’orario di chiusura. Fra le tante clienti soddisfatte e sorridenti davanti agli specchi, che si sono riprenotate subito per taglio, colore e piega.

Accompagnate dai consigli professionali dello staff, un team unito e cordiale con la manager di sala Floriana Aviatori e la parrucchiera Sara Antonucci che aspettano i clienti nel nuovo Polverenera parrucchieri, in via di Tiglio 398.

Per info e appuntamenti, 370.3556735 (Elisa). Polverenera è anche su Facebook, alla pagina https://www.facebook.com/polvereneralucca/