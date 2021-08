Ultimi due fine settimana per visitare le mostre che Photolux, per l’Archivio fotografico lucchese A.Fazzi, ha inaugurato lo scorso 28 maggio a Villa Bottini.

C’è tempo fino al 22 agosto per immergersi tra le immagini, i suoni e i silenzi che raccontano la pandemia da Covid19: le due mostre, infatti, sono interamente dedicate a quest’ultimo periodo che ha stravolto le vite di tutti.

Nelle cucine di Villa Bottini trovano spazio L’inizio del futuro, la collettiva curata da Giulia Ticozzi e Arcipelago 19, con un’installazione audiovisiva di Cesura, e Racconti della Pandemia, un’esposizione made in Lucca realizzata con i contributi del Fondo Covid19 dell’Archivio fotografico.

L’inizio del futuro immerge il visitatore su quello che è stato: i volti alle finestre, i mezzi dell’esercito a Bergamo carichi di bare, le terapie intensive, le attese, le angosce, le speranze. Immagini che restano impigliate nella mente e che testimoniano il contrasto tra le città vuote, le strade deserte, il lutto e la nuova quotidianità fatta di case da vivere e relazioni da reinterpretare. Le immagini sono state selezionate da una serie di lavori fotografici raccolti da Arcipelago 19, piattaforma collettiva nata durante il lockdown e creata da Max Cavallari, Michele Lapini, Valerio Muscella, Francesco Pistilli e Giulia Ticozzi. Accanto a questa collettiva ci sarà l’installazione Scherzo in tre tempi, realizzata da Cesura, a cura di Marco Zanella e Alex Majoli.

Racconti della pandemia, invece, si svolge interamente a Lucca: luoghi consueti e amati che si trasformano, cambiano e si svuotano. In questo caso le foto sono state tratte dal Fondo Covid-19 che ha raccolto i contributi di tanti fotografi, professionisti e non solo. Sarà possibile visitarle dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 19,30, a esclusione di domenica 15 agosto. L’ingresso è gratuito per i residenti nel comune di Lucca. L’intero è di 5 euro, il ridotto di 4 euro. Non è necessaria la prenotazione, ma per accedere occorre esibire il green pass. Per eventuali ulteriori informazioni clicca qui.