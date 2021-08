Alla lucchese Viola Ciollaro la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2021. Si è concluso così il concorso di bellezza: la concorrente lucchese prevale sul gruppo delle 22 concorrenti in gara e si aggiudica il diritto di partecipare alle prefinali nazionali.

La manifestazione svoltasi nella meravigliosa cornice di Villa Sperling rispettando tutte le normative vigenti Covid19 è stata organizzata da Alex Bitetti della storica agenzia Alex Model con il patrocinio della provincia di Prato ed il comune di Vernio e la collaborazione della ProlocoMontepiano, ed anche in questa occasione ha riscontrato grandissimo successo.

Veramente non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta da Giulio Mancini per Facil Group e come segretario da Gabriele Sandretti per Villa Sperling, nel dover selezionare tra il nutrito gruppo delle finaliste regionali provenienti da tutta la Toscana, le vincitrici delle fasce della serata.