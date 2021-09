Liberazione, ricordato a piazzale Verdi il sacrificio dell’appuntato della Finanza Gaetano Lamberti

Questa mattina (4 settembre) alle 11 in piazzale Verdi a Lucca una rappresentanza di finanzieri in congedo ha ricordato la figura dell’appuntato Gaetano Lamberti (medaglia di bronzo al valor militare) ferito in battaglia a porta Sant’Anna.

I soci dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia anche quest’anno hanno ricordano il sacrificio compiuto dal militare della Guardia di finanza con tutti gli onori che merita, avendo egli sacrificato la vita per la Liberazione di Lucca e dell’Italia.