In cammino sulla Francigena, Daniele Matterazzo ricevuto a Palazzo Orsetti

Il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto nei giorni scorsi a Palazzo Orsetti Daniele Matterazzo, che ha deciso di percorrere un tratto della via Francigena, partendo dalla Valle d’Aosta per arrivare a Roma, dedicando il suo cammino al reparto pediatrico di Padova, dove ha trascorso sei mesi della sua vita, quando poco più che quindicenne ha dovuto affrontare ben quattrodici interventi chirurgici per ricostruire il braccio sinistro, distrutto a seguito di un gravissimo incidente avuto in motorino. Da allora, come ha spiegato Daniele, la sua vita non è stata più la stessa.

Lo scorso anno il giovane ha compiuto il cammino di Santiago di Compostela per ritrovare sé stesso, la propria forza interiore, il coraggio, l’autostima. A un anno di distanza dall’esperienza che lo ha fatto ‘rinascere’ a nuova vita, si è rimesso in cammino, questa volta per gli altri, in particolare per i bambini della pediatria dell’ospedale di Padova, attraverso la Fondazione Salus Pueri.