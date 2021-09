Una festa dedicata al lavoro contadino e al suo simbolo, i trattori, che hanno sfilato in corteo per le frazioni di S. Maria a Colle, Farneta, Arliano e Nozzano, rientrando per il pranzo allestito nel parco giochi Domenico Blefari per partecipanti e famigliari.

Si è svolto con successo domenica (5 settembre )il raduno di trattori di Santa Maria a Colle partito e tornato al campino Mario Fambrini, in via della Chiesa, dove nel pomeriggio si è svolta una dimostrazione dei mezzi agricoli e della battitura del grano.

A intrattenere il numeroso pubblico intervenuto, la banda della Castellana di Nozzano con i suoi pezzi e le majorettes, in una giornata iniziata alle 8,30 con il ritrovo dei mezzi e la loro benedizione, coronata dall’intitolazione della seconda edizione dell’evento a Mauro Fornai, compaesano e animatore del primo raduno nel 2019, scomparso prematuramente.

“Un uomo, semplice, dolce e molto attaccato alla moglie Giuliana e ai figli Alessio e Luca – ricordano nel discorso pubblico in suo onore i trattoristi del secondo raduno dell’oltreserchio – Un lavoratore instancabile e sempre con il sorriso sulle labbra. Carissimo Mauro, oggi sei ancora una volta qui in mezzo a noi, anche se non possiamo vederti. Grazie dell’esempio che ci hai donato”.