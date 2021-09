Apre a Lucca La Volpe green, la boutique ecosostenibile per la prima infanzia

Dai completini per culle e lettini alle giostrine, dalle scarpine a peluches e zainetti, dai body a tutine e vestitini decorati con vivaci stampe colorate. Ma anche bavaglini, prodotti per il bagnetto, la cura del corpo e molto altro ancora: per la prima infanzia da 0 a 4 anni puoi rivolgerti a La Volpe green, la boutique d’abbigliamento ecosostenibile inaugurata lo scorso sabato (4 settembre) in via Fillungo 219 a Lucca da Sara Tomei.

Una neomamma che si è resa conto della difficoltà di crescere i bambini in un mondo verde, nel rispetto dell’ambiente, del lavoro e della salute. E ha scelto di mettersi in gioco, aprendo La Volpe green.

Un’avanguardia lucchese nel mondo della sostenibilità rivolto ai bambini da 0 a 4 anni, che garantisce sui capi l’utilizzo di cotoni biologici non trattati, per evitare reazioni allergiche e risultare al tatto soffici e morbidi come nuvole. Molti dei marchi in vendita possiedono infatti la certificazione Gots, sinonimo di produzione tessile sostenibile ed etica, come Trixie, Frugi, Little green Radicals, Pigeon Organics, Little Dutch. Brands nati nel nord Europa, molto più avanti dell’Italia sul tema eco-friendly.

“La cosa più bella del mio lavoro è che chiunque entra porta con sé un bellissimo sorriso e tanta felicità” racconta Sara, la proprietaria di La Volpe green: è possibile trovarla in via Fillungo 219 da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30, e la domenica dalle 16,30 alle 19,30.

La Volpe Green è anche su Facebook alla pagina e su Instagram.