In mostra il San Giovannino giacente del Caravaggio

Una straordinaria opera del Caravaggio in mostra a Camaiore. Si tratta del quadro Il San Giovannino giacente che sarà ammirabile al museo di arte sacra. Un modo per valorizzare ulteriormente Camaiore attraverso l’arte, la cultura e la conoscenza. La mostra partirà il prossimo 15 ottobre per concludersi il 31 dicembre.

La prima citazione inventariale dell’opera viene reperita nelle collezioni granducali del 1641. Successivamente il quadro viene menzionato negli inventari medicei del 1654-56, 1691 e 1695. Nel 1698 il dipinto compare invece tra gli arredi di Palazzetto di Livorno. Un luogo dove risulta essere anche nel 1701 e nel 1713. Da Livorno passa a Firenze, a Palazzo Pitti, citato nell’inventario del 1716 e 1723. Dopo un secolo e mezzo di buio l’opera viene individuata a Boston nel 1860. Da Boston passa a una loggia massonica nel Maine, fino all’attuale proprietario tramite un’asta.