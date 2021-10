Anche una delegazione del Comune di Lucca alla marcia della pace Perugia – Assisi

Era presente anche il Comune di Lucca alla marcia della pace Perugia-Assisi, che ieri (10 ottobre), dopo la pausa obbligata dal Covid, è tornata ad animare il cuore dell’Umbria.

A rappresentare il Comune il consigliere comunale delegato ai diritti, Daniele Bianucci, assieme al labaro ufficiale dell’ente. Tanti i pullman partiti da Lucca per la partecipazione alla manifestazione, organizzati in particolare dalle associazioni Conpartecipo e Aeliante, grazie al contributo, tra gli altri, anche del Comune.