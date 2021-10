Borgo, sarà una festa di Halloween in formato ridotto: niente spettacolo pirotecnico al Ponte del Diavolo

Halloween Celebration 2021 si farà, ma in forma ridotta. È questo quello che è emerso dal decisivo incontro di oggi (12 ottobre) con il Prefetto.

Quella di quest’anno, per ovvie ragioni, sarà una festa diversa a causa delle restrizione anti-contagio. L’edizione della ripartenza, che rappresenta un altro significativo passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Tanti gli eventi in programma, diffusi sul territorio, per festeggiare Halloween, due giornate di divertimento con massima attenzione alla sicurezza.

La ventisettesima edizione di Halloween Celebration dovrà fare a meno dei tradizionali spettacoli come La Notte di Lucida e L’ira di Lucifero. Niente fuochi d’artificio al Ponte del Diavolo, quindi. “Halloween Celebration presenta, in questa particolare edizione 2021, una serie di eventi diffusi sul territorio – annunciano gli organizzatori -. Una nuova formula che intende offrire ai visitatori un pacchetto diversificato di proposte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, garantendo tutte le misure di sicurezza senza perdere quella particolare magia che caratterizza da quasi trent’anni la prima Halloween Fest d’Italia. Le normative anti Covid-19 non ci permettono di realizzare l’evento nella sua forma tradizionale. Molti spettacoli importanti, come il Passaggio del Terrore, il Degradus, La Notte di Lucida, L’Ira di Lucifero, il Grande Sabba e i quaranta Declini di musica, quest’anno sono stati annullati. Siamo certi che l’edizione 2022 porterà grandi novità. Vi ricordiamo che per accedere ai vari eventi in programma è necessario il Green pass”. Queste, al momento, le direttive.

Per la giornata del 31 ottobre il paese di Borgo a Mozzano ospiterà la Fiera di Lombroso, un mercato con street food e artisti di strada. Il paese sarà “recintato” e per entrare al mercato sarà obbligatorio il green pass. Non servirà un biglietto, la Fiera di Lombroso è con ingresso gratuito. Ci sarà un tetto massimo di partecipanti.

Sempre nella giornata del 31 ottobre, in piazza Garibaldi andrà in scena Inferno. Da Satana a Dante, uno spettacolo interattivo dalla durata di mezz’ora. Obbligatoria la prenotazione (a breve sarà possibile acquistare il biglietto sul sito ufficiale di Halloween Celebration) e il green pass.

“Con tutte le difficoltà legate alla pandemia – commenta il direttore artistico, Stefano Nannizzi – cercheremo offrire comunque quella magia tradizionale dell’Halloween Fest più grande e longeva d’Italia. Il tutto garantendo la massima sicurezza. C’è tanta voglia di festeggiare e di tornare alla normalità, in questi giorni ho ricevuto numerosissime chiamate da persone affezionate alla festa di Borgo a Mozzano. Sono sicuro che accetteranno l’edizione 2021, quella della ripartenza, seppur in formato ridotto. Ci sarà una bella cornice di pubblico”.

Il programma

Misterica (Villa Reale Marlia, 30 e 31 ottobre)

“Sul cedere di ottobre, i limiti tra le dimensioni si indeboliscono, dando modo ad ombre e presenze di ritornare ai luoghi del loro passato. Così accade in Villa Reale, solo per due notti. Quanti servono ed operano entro il perimetro del parco, conoscono bene ogni quanto e nell’assoluta segretezza, all’insaputa dei padroni, donano un modo ai mortali di viver diretti la non vita. Vi sono anime benevole ed altre pericolose, ma questo, è parte del gioco ed è il debito pegno della dovuta conoscenza. Così, come ogni addio, anche questo passare, lascia una traccia ad ognuno una frase in futuro per ogni vivo domani”.

La visita nella tenuta di Villa Reale ha una durata di circa 45 minuti. Il pubblico accede in gruppi di 30 unità accompagnato nel percorso dagli inservienti della Villa. Gli ospiti verranno immersi in una storia fantastica fatta di luoghi, entità e misteri. Le visite iniziano alle 18 per concludersi alle 23. È possibile prendere parte alle visite solo per prenotazione. È necessario il green pass. Ingresso 5 euro (clicca qui per acquistare il biglietto).

La notte nera

“La Notte Nera è la porta di passaggio tra i giorni comuni ed il ‘non niente’. Una cerimonia di mezza via prima che scocchi il rintocco del trentunesimo giorno di ottobre. In questa notte buia, s’apre il varco d’interzona tra gli esseri delle tenebre ed i mortali. Solo per poche ore, sangue e non-vita, si sfiorano in una danza di velluto ed è possibile scorgere la forma d’ogni cosa. Dopo la palpitante edizione 2019 la storia continua più nera ed intrigante che mai. Un anno è trascorso ed i vampiri di Sarcanyra tornano a celebrare la Notte Nera. L’incontro di ricorrenza è vicino; tutte le famiglie stanno per ritrovarsi nel Borgo di Mezzo per festeggiare in dimora magica con il loro Reggente e rinnovare la solida unione di sangue tra tutti i casati. Ma anche stavolta qualcosa di terribile e inaspettato porterà le famiglie ad impegnarsi nel risolvere un cervellotico mistero. Ogni famiglia si troverà ad indagare e a snodarsi in mille peripezie tra enigmi da risolvere e prove da sostenere all’interno del centro storico del Borgo di Mezzo. Strani personaggi, esseri affini e creature pericolose, interagiranno con i giocatori portandoli lentamente alla soluzione. Certo ci vorrà sale nella zucca, nervi saldi e soprattutto sangue freddo…qualità indispensabili per un vampiro”.

Appuntamento per sabato 30 ottobre: check-in giocatori 18-20, inizio del gioco alle 21. È possibile partecipare al gioco solo se muniti di green pass. Clicca qui per maggiori informazioni e le iscrizioni.

Inferno. Da Satana a Dante

“Non era preparato il Re degli Inferi a cotal poesia… Pensava che il suo creato fosse si perfetto in ogni labile anfratto di malvagità da poter indurre solo dolore, sgomento e penitenza. Invece un mortal poeta è sceso in rovescio d’imbuto ed ha incontrato gli esseri in eterno dannati. Quella poesia ha toccato anche il cuore di Lucifero, che pur non avendo cuore, ha visto e sentito quanto poesia e passione possano infrangere ogni certezza”. Uno spettacolo interattivo, senza luogo e tempo. Lo spettacolo viene riproposto ogni ora: 1° spettacolo alle 18,30; 2° spettacolo alle 19,30; 3° spettacolo alle 20,30; 4° spettacolo alle 21,30; ultimo spettacolo alle 22,30. È obbligatoria la prenotazione, per accedere all’evento è necessario il green pass.

Fiera di Lombroso

“Uno strano mercato per strani mortali esteso lungo tutto il perimetro del centro storico del Borgo di Mezzo e mescolato ad anime e strani esseri che in questo calar di ottobre penetrano nei sogni e nel tempo di noi umani. Cose futili, magiche e d’altro luogo provenienti dai limiti d’ogni terra, che ormai limiti non conosce se non che il tempo cattivo. E nella coltre dei mercanti altri personaggi si aggirano a dar modo di vita a quanti vita ed oneri d’intento hanno perso. Saltimbanchi e musici viandanti, fatucchiere d’ombra ed anime senza nome, esseri d’oltrequando e sacerdoti sciamani. Sottomessi e fermi a questi giorni d’impronta ritroviamo nell’ombra ogni più impura speranza”. Apertura del mercato alle 18 del 31 ottobre. Per accedere all’evento è necessario il green pass.

Free Mistery Tour

“Free Mistery Tour, un libero itinerario di luoghi, misteri e leggende della Lucchesia; dall’arcana Garfagnana alla magica Media Valle fino alla maestosa e misteriosa città di Lucca. Una serie di luoghi da visitare entro il tempo di fine ottobre”. Le mete: il Ponte del Diavolo – una leggenda senza tempo; il Duomo di Barga – misteriosa iscrizione; Eremo di Calomini – storia, fede e leggenda; il monte Palodina – luogo di mille misteri; Bagni di Lucca – città delle acque; Palazzo Bernardini Lucca – la pietra del diavolo; Vico Pancellorum – la misteriosa sequenza; Diecimo – Pieve di Santa Maria; gli Oranti – San Cassiano di Controne; Sant’Agostino Lucca – entrata dell’Inferno; San Martino Lucca – il labirinto; lago di Vagli – il paese sommerso; Pescaglia – voci dal bosco; San Michele Lucca – il diamante; Lucida Mansi – Nobildonna lucchese; il Ponte delle Catene – esoterica costruzione.

Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul programma clicca qui.