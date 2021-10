Torna a casa dopo 208 giorni di ricovero in ospedale per Covid

Una buona notizia da Altopascio sul fronte Covid.

Paolo Giorgi, anima e forza propulsiva del Corpo Musicale Giuliano Zei è finalmente tornato a casa, dopo 208 giorni di ricovero in ospedale. Mesi duri per lui e per la sua famiglia, mesi confusi e dolorosi, durante i quali la famiglia della banda Zei si è unita ancora di più intorno a Paolo, facendo quello che sa fare meglio: esserci, sempre, per la propria comunità.

“Sono felice – commenta il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio – siamo felici. E commossi. Bentornato Paolo. Un abbraccio grande a te e alla tua famiglia, forte e compatta”.