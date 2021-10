Torna il concorso dedicato alle scuole in ricordo del maestro Fabio Lucchesi

C’è tempo fino al 18 febbraio per iscriversi alla quinta edizione del concorso L’essenziale è invisibile agli occhi – promosso dall’Associazione Equinozio, con il Patrocinio dei Comuni di Lucca, Capannori e della Provincia di Lucca – in ricordo di Fabio Lucchesi, maestro elementare, da sempre impegnato nel promuovere la solidarietà tra le persone e il rispetto dell’ambiente, sia come cittadino che come insegnante.

Fabio Lucchesi è prematuramente scomparso sei anni e mezzo fa e l’Associazione di commercio equo e solidale Equinozio – di cui Fabio è stato uno dei soci fondatori – ha deciso di ricordarlo con un concorso in sua memoria, rivolto alle scuole primarie. L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la riflessione degli alunni sui problemi sociali e ambientali del nostro tempo e sul ruolo fondamentale della collaborazione e della solidarietà per individuare le possibili soluzioni; tutti temi questi estremamente cari a Fabio Lucchesi.

Oltre a Fabio, questa edizione del Concorso ricorda anche Antonio Tregnaghi, per tutti ‘Gnago’, socio storico dell’Associazione Nuova solidarietà, disegnatore, grafico, autore di libri illustrati, collaboratore di svariati enti ed associazioni, amico di Fabio e autore delle grafiche di questo Concorso sin dalla sua prima edizione.

Le scuole partecipanti dovranno presentare dei lavori originali quali disegni, manifesti, elaborati scritti (racconti, testi teatrali, poesie), prodotti musicali, drammatizzazioni o quant’altro riterranno utile per interpretare l’argomento proposto. Sono previsti dei premi in denaro per i primi tre classificati, e per il premio speciale “Gnago”. I premi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di beni e servizi per attività scolastiche legate a progetti educativi e didattici per migliorare l’offerta formativa.

Gli elaborati dovranno trarre ispirazione da questa riflessione sul tema del cambiamento climatico: Non sei troppo piccolo per fare cose grandi, un invito a riflettere sulle nostre scelte quotidiane per garantire la sopravvivenza del pianeta terra che, a causa di un modello di sviluppo poco lungimirante, sta esaurendo le sue risorse e alterando ecosistemi e clima. Il tema proposto, anche se in apparenza scollegato, ha una connessione anche con l’emergenza pandemica che ha cambiato il nostro modo di vivere e messo in crisi abitudini oramai consolidate. In particolare, enorme è stato l’impatto sule bambine e i bambini che – quasi improvvisamente – si sono trovati a vivere una vita profondamente diversa da quella pre-pandemica aprendo spiragli a delle riflessioni sul proprio stile di vita. La frase “non sei troppo piccolo per fare cose grandi” può, quindi, essere declinata anche a partire d’analisi di come la pandemia ha cambiato e dovrà far cambiare i comportamenti e le relazioni dei bambini nei propri ambienti di vita.

Per partecipare al progetto è necessario inviare la scheda di iscrizione entro il 18 febbraio all’indirizzo email premio.fabiolucchesi@gmail.com.

Per informazioni: 331 1189541 – 338 1564867 – premio.fabiolucchesi@gmail.com