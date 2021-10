Jam Academy, la piccola Teresa tra i finalisti del Tour Music Fest

Piccoli grandi talenti. Alle finali nazionali della 13esima edizione del TourMusicFest c’è anche la piccola star lucchese Teresa Morici, grande promessa della Jam Academy.

La cantante, 9 anni e una voce che su YouTube ha già strappato migliaia di like, è stata selezionata infatti tra gli 11 finalisti a livello nazionale nella categoria baby singer.

Il festival

Nato in Italia nel 2007 è il più grande concorso musicale d’Europa. Il Tour Music Fest è il primo festival a livello mondiale con una nuova concezione di concorso. Una manifestazione che punta alla crescita artistica creando un’esperienza musicale straordinaria per ogni singolo artista o band che prenda parte al concorso, offrendo formazione, consulenze, orientamento professionale, motivazione e massimo rispetto per chi mette in gioco il proprio talento.