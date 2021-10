In tanti nel pomeriggio di oggi (27 ottobre) non sono voluti mancare al funerale di Giovanni Fedeli, il presidente della Cattiva Compagnia Teatro scomparso due giorni fa per una malattia.

Familiari, amici di una vita, conoscenti, persone che hanno lavorato con lui, le stesse che in questi giorni lo hanno voluto ricordare con messaggi di memoria e cordoglio, non sono voluti mancare alle esequie di questo pomeriggio alla chiesa di Sant’Anna.

Un ultimo saluto che ha confermato come Giovanni fosse amato e ben voluto, non solo nell’ambiente della cultura e del teatro.