Va in pensione lo storico dirigente comunale Graziano Angeli

È andato in pensione oggi (26 novembre) il dirigente del Comune di Lucca Graziano Angeli. A ringraziarlo, tra gli altri, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini.

“Oggi abbiamo festeggiato il pensionamento di una colonna portante del Comune – scrive Raspini via social -. L’uomo a cui da oltre 30 anni tutti chiedono consiglio. La persona con cui confrontarsi, con cui parlare per sciogliere un dubbio, un timore. Sarà difficile immaginare il Comune senza Graziano, anche se i suoi insegnamenti e la sua professionalità sono stati raccolti dai tanti che gli hanno lavorato accanto in tutti questi anni. Grazie per tutto Graziano e tantissimi auguri per la tua seconda vita: da persona che ama e si interessa del bene pubblico sappiamo tutti che farai tante tantissime cose per l’amore del prossimo e della comunità”.