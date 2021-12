Zecchino d’oro, in gara anche una bimba di 7 anni di Viareggio

Ci sarà anche una bimba viareggina per la 64esima edizione dello Zecchino d’Oro.

La trasmissione andrà in onda su Rai1 da venerdì (3 dicembre) a domenica, in diretta dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre la finale, domenica, sarà condotta da Carlo Conti, direttore artistico.

Camilla, di 7 anni, di Viareggio canterà la canzone scritta da Giovanni Caccamo e Antos Zarrillo Maietta, Il ballo del Ciuaua, insieme a Francesco Paolo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme ed Elisa, 9 anni, di Roma.

Con le dalla Toscana anche Walter, di 6 anni, di Firenze, canterà Bartolo il Barattolo, scritta da Carmine Spera, Flavio Careddu e Giuseppe De Rosa e Zoe, di 9 anni, di Impruneta che canterà Superbabbo, canzone scritta da Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio.

Tra le novità di questa edizione Amazzonia, un brano speciale cantato dal Piccolo Coro dell’Antoniano insieme a Orietta Berti, che racconta l’importanza del preservare il più grande polmone verde del nostro pianeta e sarà una delle due bonus track della compilation. Orietta Berti farà inoltre parte, durante la finale, della giuria speciale insieme a Francesca Fialdini, Paolo Conticini, Cristina d’Avena e un quinto componente a sorpresa.

Il tema di questa edizione è #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d’Oro è un’avventura in cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi.

Il 64esimo Zecchino d’Oro sostiene, come sempre, la campagna Operazione Pane che supporta 17 mense francescane in tutta Italia. Fino al 19 dicembre, attraverso un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588 sarà possibile sostenere le mense francescane donando un pasto a chi non ha da mangiare e offrendo un aiuto concreto alle migliaia di famiglie che vivono nel disagio.

La scheda di Camilla

Dove vivo e con chi: Vivo a Viareggio con la mia famiglia.

Come ti descriveresti? Bassa, bionda e magra.

Pregi e difetti? Sono una bambina dolce, intelligente e molto timida:

Hai fratelli o sorelle (se sì che rapporto hai con loro)? Ho una sorella di nome Melissa che amo tanto.

Come e quando è nata la passione per la musica? Da piccola, a tre anni, cantavo sempre a casa.

Cantante preferito? Giulio Murrai

Perché hai partecipato alle selezioni? È la prima volta? Perché la mia nonna mi diceva che ero brava a cantare.

Quali sono i tuoi hobby, le tue passioni e passatempo? Il mio passatempo preferito è giocare con le bambole.

Programma preferito? Kidd anger e capitan man

Come va a scuola? Quale classe frequenti? Sono passata in terza elementare

La tua materia preferita? È musica.

Cosa vuoi fare da grande? Da grande voglio fare la cantante

Il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito è la pasta allo scoglio

Nel tempo libero ti piace… Stare con i nonni

Ti piace la tua canzone perché… La mia canzone mi piace perché è molto scatenata e a me piacciono gli animali.

Zecchino d’Oro per te è… Un divertimento