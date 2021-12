Tiro a segno, la nazionale si allena nell’impianto di Sant’Anna

Questa mattina (2 dicembre) l’assessore allo sport Stefano Ragghianti ha visitato la sede del tiro a segno di Sant’Anna.

Qui ha incontrato una rappresentanza della nazionale di tiro a segno, che in questi giorni si sta allenando proprio nell’impianto lucchese, considerato una eccellenza a livello nazionale per le sue caratteristiche. All’incontro erano presenti anche alcuni dirigenti e il presidente della Asd Tiro a segno nazionale della sezione di Lucca, Lanfranco Santini.

“Il tiro a segno – ha detto Ragghianti in visita ai locali dove si svolgono allenamenti e gare – è un’attività sportiva importante e in questo contesto l’impianto di Sant’Anna è un polo molto attrattivo per gli atleti”.