Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, riprende la cerimonia di conferimento della cittadinanza simbolica a bambini di età inferiore ai 18 anni, residenti a Lucca, figli di genitori stranieri.

La cerimonia si è svolta questa sera (10 dicembre) nella chiesina dell’Agorà con oltre 80 bambini originari di molti paesi del mondo a cui hanno preso parte il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, l’assessora alle politiche formatve e di genere Ilaria Vietina, il consigliere delegato per i diritti Daniele Bianucci.

Il conferimento della cittadinanza simbolica, voluta fortemente nel 2013 dal consigliere Alessandro Bertolucci, è riconosciuta dall’amministrazione comunale ai minori nati in Italia da genitori stranieri e residenti nel Comune di Lucca che non sono in possesso della cittadinanza italiana e ai minori che, pur non essendo nati in Italia, sono regolarmente presenti nel paese da almeno 2 anni e sono iscritti ad un percorso educativo, scolastico o formativo. Questo percorso intende continuare a promuovere l’uguaglianza tra le persone, l’inclusione sociale e il senso di appartenenza alla comunità. Il conferimento della cittadinanza, pur se simbolica, vuole ribadire l’idea che una comunità è fatta dalle persone che lì vivono, crescono, imparano, si fanno uomini e donne.