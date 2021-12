Una candela per sensibilizzare sul tema delle malattie mentali: nasce il brand Ikigai Candels

Concretizzare attraverso le candele una sensazione, un ricordo di una persona, di un viaggio o di un’emozione, e contemporaneamente, sensibilizzare sul problema delle malattie mentali. È l’obiettivo del nuovo brand di candele realizzate a mano, Ikigai Candels, fondato da Giulia Lazzareschi: un progetto che coinvolge alcuni negozi e bar lucchesi fra cui il bar Tessieri, il Fabrique tattoo, e il Click café di Porcari, dove sono esposte ed in vendita le candele della collezione. Realizzate in cera di soia e dai profumi aromatici di arancia, caffè e cannella, ciascun pezzo è unico e porta il nome di un’emozione, ma si può personalizzare in base al proprio gusto o a cosa o chi si vuole ricordare.

Come spiega Giulia, studentessa di psicologia: “Ho unito la mia passione per la psicologia – scrive – la voglia irrefrenabile di viaggiare e l’oggetto che più preferisco. È il mio mondo pieno di sfumature e vorrei condividerlo con quello degli altri. Su richiesta creerò infatti candele che ricordano la vostra storia, i vostri momenti e i ricordi che più custodite”.

L’iniziativa nasce per sostenere la tematica della salute mentale, per insegnare a superare lo stigma delle malattie mentali, per non minimizzare: perché anche il cervello è un organo e come tale può ammalarsi. Metà del ricavato, infatti, andrà devoluto all’associazione blu Ludovica creata in ricordo di Ludovica Tocchini, creata da amici e parenti per sostenere economicamente le spese psicologiche a chi non può permetterselo.

Il brand Ikigai Candels verrà presentato domani (17 dicembre), alla festa di laurea di Giulia. È presente sul sito web, sui social Facebook e Instagram dove si possono ordinare le candele.